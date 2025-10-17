Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Auf Kollegen zugefahren

Herscheid (ots)

Gestern fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Hochdachkombi auf einen Regierungsbeschäftigten zu, der eine Messstelle für Geschwindigkeitsmessungen aufbaute. Um 7.40 Uhr an der Ebbtalstraße ereignete sich der Vorfall: der Regierungsbeschäftigte passierte in gelber Warnweste auf Höhe des Parkplatzes "Oestertalsperre" die Straße, ein roter Pkw näherte sich aus Richtung Herscheid kommend. Plötzlich heulte der Motor auf und das Fahrzeug beschleunigte, zudem wurde es in den Gegenverkehr auf den Regierungsbeschäftigten hinzugesteuert. Nur durch schnelle Reflexe sprang dieser zur Seite und wurde nicht erfasst, die Polizei ermittelt nun auf Grund einer Verkehrsgefährdung und bittet Zeugen um Mithilfe. Demnach soll es sich mutmaßlich um einen roten Hochdachkombi mit Zulassung im MK handeln. Wer hat etwas gesehen? (lubo)

