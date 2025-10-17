Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch in KiTa
Lüdenscheid (ots)
Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag an der Tür eines Kindergartens an der Freiherr-Vom-Stein-Straße gehebelt. Sie gelangten nicht ins Gebäude, die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Ebenso an der Hohfuhrstraße: auch hier wurde die Eingangstür in der Nacht au Donnerstag beschädigt. Zeugen werden um Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid gebeten. (lubo)
