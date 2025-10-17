Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in KiTa

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag an der Tür eines Kindergartens an der Freiherr-Vom-Stein-Straße gehebelt. Sie gelangten nicht ins Gebäude, die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Ebenso an der Hohfuhrstraße: auch hier wurde die Eingangstür in der Nacht au Donnerstag beschädigt. Zeugen werden um Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid gebeten. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell