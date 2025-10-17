PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in KiTa

Lüdenscheid (ots)

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag an der Tür eines Kindergartens an der Freiherr-Vom-Stein-Straße gehebelt. Sie gelangten nicht ins Gebäude, die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchs. Ebenso an der Hohfuhrstraße: auch hier wurde die Eingangstür in der Nacht au Donnerstag beschädigt. Zeugen werden um Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid gebeten. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

