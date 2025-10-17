Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Ermittlungen nach Körperverletzung

Einbruch in Gerätehaus

Iserlohn (ots)

Gestern kam es gegen 13.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung an der Oberen Mühle. Ein 38 Jahre alter Iserlohner fuhr auf einem Fahrrad an einem 28 Jahre alten Iserlohner vorbei und habe diesen bespuckt, woraufhin es zu einer Konfrontation beider Parteien gekommen sei. Dabei erhoben beide Seiten gegenseitige Vorwürfe: der 28-Jährige solle nach dem Radler geschlagen haben, der Radler wiederum hätte ein rumliegendes Tischbein ergriffen und habe damit nach dem 28-Jährigen geschlagen. Zudem, so der 28-Jährige, sei das Fahrrad höchstwahrscheinlich gestohlen. Er hätte den Radler bereits am Freitag vergangener Woche auf dem Waldstadtfest gesehen, da hätte er das Rad entwendet. Der 38-Jährige konnte keinen Eigentumsnachweis erbringen und das Fahrrad wurde durch die Polizei sichergestellt, ein möglicher Eigentümer wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Nun wird wegen eines Körperverletzungsdeliktes ermittelt, Hinweise zum Handlungsablauf nimmt die Wache in Iserlohn entgegen.

Von Mittwoch auf Donnerstag sind Unbekannte in ein Feuerwehrgerätehaus an der Scherlingstraße in Hennen eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge aus dem Gebäude. Nachdem sie scheinbar eine Tür aufhebelten. Die Polizei bittet mögliche Zeugen nun um Hinweise. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell