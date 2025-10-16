POL-MK: Diebe stehlen Schneepflug

Iserlohn (ots) - Ein Iserlohner soll gestern betrunken Auto gefahren sein. Als Polizisten ihn erwischten, leistete er Widerstand. Eine Polizeistreife hielt den 44-Jährigen am späten Abend auf der Untergrüner Straße an. Er fiel auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, so dass er mit auf eine Wache zur Blutprobe ...

