Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Schneepflug

Meinerzhagen (ots)

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen einen orangenefarbenen Schneepflug der Marke Drutzel von einem Betriebsgelände in der Straße "Am Rottland". Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise nimmt die Wache Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

