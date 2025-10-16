Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Dieb bestiehlt Seniorin

Iserlohn (ots)

Ein Iserlohner soll gestern betrunken Auto gefahren sein. Als Polizisten ihn erwischten, leistete er Widerstand. Eine Polizeistreife hielt den 44-Jährigen am späten Abend auf der Untergrüner Straße an. Er fiel auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, so dass er mit auf eine Wache zur Blutprobe musste. Allerdings weigerte er sich vehement aus seinem Auto auszusteigen. Trotz mehrfacher Erläuterungen sperrte er sich so massiv, dass er gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht. Nach Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt, verbrachte er den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (dill)

Eine Seniorin wurde gestern Mittag an der Hagener Straße bestohlen. Dort hob sie zunächst Bargeld ab und ging anschließend unter anderem in eine Fleischerei und eine Bäckerei. Dort fiel ihr immer wieder ein verdächtiger Mann auf, der sich ihr auffallend näherte. Gegen 13.30 Uhr war das Bargeld aus ihrem Rollator verschwunden. Der Verdächtige war männlich, etwa 180 cm groß, 30-45 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent, hatte eine kräftige Statur, eine Zahnlücke oben rechts, eine auffällige Tätowierung über den gesamten rechten Arm, hatte dunkle Haare, trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und eine Kappe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill)

