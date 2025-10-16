PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt
Dieb bestiehlt Seniorin

Iserlohn (ots)

Ein Iserlohner soll gestern betrunken Auto gefahren sein. Als Polizisten ihn erwischten, leistete er Widerstand. Eine Polizeistreife hielt den 44-Jährigen am späten Abend auf der Untergrüner Straße an. Er fiel auf, weil er in Schlangenlinien unterwegs war. Ein Atemalkoholtest erhärtete den Verdacht, so dass er mit auf eine Wache zur Blutprobe musste. Allerdings weigerte er sich vehement aus seinem Auto auszusteigen. Trotz mehrfacher Erläuterungen sperrte er sich so massiv, dass er gewaltsam aus dem Fahrzeug gezogen werden musste. Hierbei verletzte er sich leicht. Nach Entnahme der Blutprobe durch einen Arzt, verbrachte er den Rest der Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam. Gegen ihn wird wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Trunkenheit im Verkehr ermittelt. (dill)

Eine Seniorin wurde gestern Mittag an der Hagener Straße bestohlen. Dort hob sie zunächst Bargeld ab und ging anschließend unter anderem in eine Fleischerei und eine Bäckerei. Dort fiel ihr immer wieder ein verdächtiger Mann auf, der sich ihr auffallend näherte. Gegen 13.30 Uhr war das Bargeld aus ihrem Rollator verschwunden. Der Verdächtige war männlich, etwa 180 cm groß, 30-45 Jahre alt, sprach Deutsch mit Akzent, hatte eine kräftige Statur, eine Zahnlücke oben rechts, eine auffällige Tätowierung über den gesamten rechten Arm, hatte dunkle Haare, trug ein weißes T-Shirt mit schwarzer Aufschrift und eine Kappe. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Hinweise zur Identität des Täters nimmt die Wache Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

  16.10.2025 – 09:29

    POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkstatt

    Hemer (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zum Gelände einer Werkstatt an der Kanadastraße. Die Einbrecher beschädigten ein Eingangstor. Beute machten sie nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer ...

    mehr
  16.10.2025 – 06:43

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachungq

    Plettenberg (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Plettenberg Osterloh, L561 Zeit 15.10.2025, 12:34 Uhr bis 18:18 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1705 Verwarngeldbereich 90 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der ...

    mehr
  16.10.2025 – 06:30

    POL-MK: Die dunkle Jahreszeit ist da: Jetzt kostenlosen Rat bei der Polizei einholen!

    Märkischer Kreis (ots) - "Riegel vor!" lautetet der Titel einer Herbst-Kampagne gegen Einbrecher. Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet die Kriminalprävention der Polizei MK erstmals im größeren Rahmen Online-Sprechzeiten und einen Online-Vortrag an. Im Schutz der Dunkelheit lassen sich Türen und Fenster viel besser unbeobachtet aufbrechen. Einbrecher lieben ...

    mehr
