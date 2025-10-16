PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Hemer (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zum Gelände einer Werkstatt an der Kanadastraße. Die Einbrecher beschädigten ein Eingangstor. Beute machten sie nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 06:43

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachungq

    Plettenberg (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025 im südlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Plettenberg Osterloh, L561 Zeit 15.10.2025, 12:34 Uhr bis 18:18 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 1705 Verwarngeldbereich 90 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 14 Anzahl der ...

    mehr
  • 16.10.2025 – 06:30

    POL-MK: Die dunkle Jahreszeit ist da: Jetzt kostenlosen Rat bei der Polizei einholen!

    Märkischer Kreis (ots) - "Riegel vor!" lautetet der Titel einer Herbst-Kampagne gegen Einbrecher. Zum Start in die dunkle Jahreszeit bietet die Kriminalprävention der Polizei MK erstmals im größeren Rahmen Online-Sprechzeiten und einen Online-Vortrag an. Im Schutz der Dunkelheit lassen sich Türen und Fenster viel besser unbeobachtet aufbrechen. Einbrecher lieben ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:41

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Iserlohn (ots) - Ort Letmathe, Oeger Straße Zeit 15.10.2025, 07:45 Uhr bis 12:45 Uhr Art der Messung: ESO Gemessene Fahrzeuge 695 Verwarngeldbereich 99 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 42 Anzahl der Fahrverbote 3 Höchster Messwert 70 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren