Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Versuchter Einbruch in Werkstatt
Hemer (ots)
Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch Zutritt zum Gelände einer Werkstatt an der Kanadastraße. Die Einbrecher beschädigten ein Eingangstor. Beute machten sie nicht. Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)
