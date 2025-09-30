PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: ROADPOL Safety Days - Zweiradfahrer im Blick

Landespolizeiinspektion Suhl (ots)

Vom 17. bis 21.09.2025 beteiligte sich die Thüringer Polizei an den ROADPOL Safety Days. Auch die Landespolizeiinspektion Suhl war Teil dieser euroaweiten Kampagne, die zum einen die Verkehrssicherheit verbessern und zum anderen die Zahl der täglichen Verkehrstoten in Europa für mindestens einen Tag auf null senken soll. An den vier Tagen stand vor allem die Sicherheit von Zweirädern, also von Fahrrädern, Motorrädern, Mopeds und Motorrollern, im Fokus. Im Bereich der Landespolizeiinspektion Suhl kontrollierte die Beamten 15 E-Scooter, 32 E-Bikes, 18 Fahrräder und 95 motorisierte Zweiräder. 28 x mussten die Beamten eine Mängelanzeige fertigen, 3 x stellten sie Fahrer unter Alkohol-/Drogeneinfluss fest und außerdem stellten sie 14 x sonstige Ordnungswidrigkeiten fest. Bei der Verkehrssicherheitsaktion wurden auch 64 Autos bzw. Lastwagen kontrolliert. 16 der Autofahrer waren zu schnell unterwegs und 10 x fertigten die Polizisten eine Mängelanzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Julia Kohl
Telefon: 03681 32 1503
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

