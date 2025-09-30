Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ermittlungen erfolgreich

Bad Salzungen (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zur gefährlichen Körperverletzung vom Nachmittag des 23.09.2025 bei der ein 14-jähriger Junge am Bahnhof in Bad Salzungen schwer verletzt worden war, ist eine weitere Tat bekannt geworden. So schlug eine Gruppe bis dato unbekannter Jugendlicher Donnerstagmittag in Tiefenort auf einen 14-Jährigen ein und verletzten ihn leicht. Intensive Ermittlungen der Bad Salzunger Polizei führten schließlich zu drei jungen Männern im Alter von 15 und 17 Jahren. Diese sind dringend verdächtig die beiden Taten begangen zu haben. Sie müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

