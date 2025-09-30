LPI-SHL: Berauscht gefahren
Zella-Mehlis (ots)
Am späten Montagabend kontrollierten Beamte der Einsatzunterstützung einen 33-jährigen Autofahrer in Zella-Mehlis. Ein mit dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv. Eine Blutentnahme im Krankenhaus und die Untersagung der Weiterfahrt waren die Folge. Den 33-Jährigen erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.
