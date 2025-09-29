LPI-SHL: Kompletträder geklaut
Schmalkalden (ots)
Unbekannte entwendeten in der Zeit vom 07.09.2025, 12:00 Uhr, bis Sonntagvormittag einen Satz Kompletträder sowie eine Tüte voller Kleidungsstücke aus einem Keller eines Hauses in der Judengasse in Schmalkalden. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0253344/2025 bei der Meininger Polizei.
