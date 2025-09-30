Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radlader unbefugt genutzt

Rohr (ots)

Bislang unbekannte Täter benutzten zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Samstagabend, 21:00 Uhr, unbefugt einen Radlader, welchen sie auf derzeit noch ungeklärte Art und Weise von einem Lagerplatz in der Bahnhofstraße in Rohr wegfuhren. Bei einer Fahrt auf dem Radweg zwischen Rohr und Ellingshausen fuhren die Unbekannten nach derzeitigen Erkenntnissen zwei am Rand stehende Bäume um, welche dadurch stark beschädigt wurden. Anschließend stellten die Täter den Radlader wieder auf dem Lagerplatz ab. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder dem/den Täter(n) geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0254080/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

