LPI-SHL: Parkplatzschilder entwendet
Suhl (ots)
In der Zeit von Donnerstagabend bis Montagmorgen entwendeten bislang unbekannte Täter zwei private Parkplatzschilder von Parkplätzen einer Arztpraxis in der Alexander-Gerbig-Straße in Suhl. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf ca. 30 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0254223/2025 entgegen.
