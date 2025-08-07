Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Verkehrsunfall mit mehreren PKW auf der Mannheimer Straße

Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim musste am Donnerstag gemeinsam mit der Polizei und dem Rettungsdienst zu einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Straße ausrücken.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagvormittag kurz nach 8 Uhr auf der Mannheimer Straße in Weinheim ereignet. Mehrere Pkw prallten aus noch ungeklärter Ursache zusammen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr Weinheim waren Polizei und Rettungsdienst bereits vor Ort. Einer der PKW stand in Fahrtrichtung auf seiner Fahrspur, ein weiterer Beteiligter befand sich an der Ampel in der Wormser Straße. Beide PKW waren durch den Aufprall beschädigt.

Die Feuerwehr sicherte gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle und stellte den Brandschutz sicher. Da keine technische Rettung notwendig war, unterstützten unsere ausgebildeten Rettungssanitäter den Rettungsdienst bei der Patientenversorgung. Zwei Unfallbeteiligte wurden Rettungsdienstlich versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus transportiert.

Während der Einsatzmaßnahmen wurde ein Teilbereich der Mannheimer Straße in Höhe des Schwimmbads gesperrt. Die Fahrzeugbatterien wurden abgeklemmt. Trümmerteile wurden zusammengekehrt und die Fahrbahn später vom Abschleppdienst vollständig geräumt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme durch die Polizei konnte die Straße wieder freigegeben werden.

Über die Höhe des Sachschadens kann zurzeit keine Aussage getroffen werden. Die Unfallursache ist Sache der polizeilichen Ermittlungen.

