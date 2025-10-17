Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geschwindigkeitskontrollen im Märkischen Kreis

Märkischer Kreis (ots)

Bei mehreren Geschwindigkeitskontrollen am 16. Oktober 2025 im Kreisgebiet stellte die Polizei insgesamt 81 Verstöße im Verwarngeldbereich fest. In drei Fällen wurden Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Fahrverbote mussten nicht ausgesprochen werden.

Werdohl:

In der Plettenberger Straße wurden zwischen 12:13 Uhr und 14:30 Uhr insgesamt 847 Fahrzeuge kontrolliert. 22 Fahrer lagen im Verwarngeldbereich, der Spitzenwert betrug 68 km/h bei erlaubten 50 km/h. In Kleinhammer (Rutenpaul) wurden bei 51 Fahrzeugen vier Verstöße festgestellt (40 km/h bei erlaubten 30 km/h). An der B229 in Werdohl-Bärenstein wurden 361 Fahrzeuge überprüft. Drei Fahrer fuhren zu schnell, der höchste Wert lag bei 61 km/h (zulässig: 50 km/h).

Menden:

Auf der Kolpingstraße wurden am Morgen 151 Fahrzeuge gemessen. Sechs Verstöße wurden im Verwarngeldbereich festgestellt, der höchste Wert lag bei 44 km/h (bei erlaubten 30 km/h). In Hönnenwerth wurden 681 Fahrzeuge überprüft, vier lagen im Verwarngeldbereich. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt (Spitzenwert: 72 km/h bei 50 km/h).

Iserlohn:

In Leckingsen, Schirrnbergstraße, wurden 313 Fahrzeuge kontrolliert. 16 fuhren zu schnell, eine Anzeige wurde erstattet. Der höchste Wert betrug 90 km/h bei erlaubten 50 km/h. Auf der Brinkhofstraße in Letmathe wurden 270 Fahrzeuge gemessen. 26 Fahrer lagen im Verwarngeldbereich, eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt. Der Spitzenwert: 58 km/h bei erlaubten 30 km/h.

Die Polizei kündigt an, auch weiterhin regelmäßig Kontrollen durchzuführen - zum Schutz aller Verkehrsteilnehmer. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell