POL-MK: Sicher durch den Winter. Polizei mahnt: Jetzt das Auto winterfit machen!

Märkischer Kreis

Mit Beginn der dunklen Jahreszeit und dem nahenden Wintereinbruch erinnert die Polizei daran, Fahrzeuge auf die kalte Jahreszeit vorzubereiten. Glatte Straßen, Schneefall und schlechte Sichtverhältnisse stellen erhöhte Anforderungen an Mensch und Maschine. Eine wintergerechte Ausstattung kann Unfälle vermeiden und Leben retten.

Bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte dürfen Fahrzeuge nur mit Winter- oder Ganzjahresreifen gefahren werden, die das Alpine-Symbol (Bergpiktogramm mit Schneeflocke) tragen. Es gilt die "situative Winterreifenpflicht"! Gerade im bergigen Sauerland werden in Höhenlagen schnell einstellige Temperaturen erreicht, die den Wechsel erforderlich machen. Die Faustregel "O bis O" kann zur Orientierung genutzt werden. Das bedeutet: Wer im Oktober auf geeignete Reifen wechselt, ist in der Regel bis Ostern auf der sicheren Seite unterwegs.

Die Mindestprofiltiefe beträgt gesetzlich 1,6 mm. Empfohlen sind jedoch mindestens 4 mm. Auch sollte der Reifen nicht älter als 6 Jahre sein. Das Herstellungsdatum finden Sie an der DOT-Nummer auf der Reifenflanke.

Um sicher durch den Winter zu kommen, empfiehlt die Polizei zudem:

Kontrollieren Sie regelmäßig sämtliche Leuchten am Fahrzeug. Defekte oder falsch eingestellte Scheinwerfer verschlechtern die Sicht und gefährden alle Verkehrsteilnehmer. Füllen Sie Frostschutz in die Scheibenwaschanlage und prüfen Sie die Wischerblätter auf Risse oder Schlierenbildung. Nur eine klare Sicht sichert eine schnelle Reaktion. Auch Eiskratzer und Handfeger gehören im Winter in jedes Auto.

Auch mit einem winterfesten Auto gilt:

Passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen an, halten Sie ausreichend Abstand und rechnen Sie mit längeren Bremswegen. Frühzeitiges Losfahren und mehr Zeit einplanen vermeidet Stress und erhöht die Sicherheit. Die Polizei wünscht eine sichere Winterzeit! (dill)

