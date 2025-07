POL Schwaben Nord: Polizei stoppt zu schnellen Autofahrer

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am gestrigen Mittwoch (09.07.2025) kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Steinernen Furt. Gegen 19.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter einen 26-jährigen und einen 28-jährigen Mann, wie sie den Supermarkt mit mehreren Gegenständen verließen, ohne diese zu bezahlen. Anschließend fuhren die beiden mit einem Auto davon. Der Mitarbeiter folgte dem Auto und verständigte die ...

mehr