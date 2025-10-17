Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seniorin geht Betrügern auf den Leim

Plettenberg (ots)

Eine 85-Jährige Dame wurde durch Betrüger um ihr Erspartes gebracht. Sie riefen die Dame an und gaben sich als "BKA Wiesbaden" aus, angeblich würde Verbrecher an das Geld der Seniorin kommen und man wolle die Täter festnehmen. Um die Dame zu schützen, würde man ihre Wertsachen an sich nehmen, nach der Festnahme der Täter würde man ihr natürlich alles zurückgeben. So kam dann schließlich am Mittwochnachmittag ein Mann vom "BKA" zu ihr und nahm das Bargeld der Dame an sich, es fehlt ihr nun ein fünfstelliger Betrag. Es folgten weitere Anrufe, bei der sie aufgefordert wurde, noch weiteres Geld abzuheben. Hier jedoch kam es zu keinen weiteren Betrügereien, die Polizei wurde informiert. Insbesondere lebensältere Mitmenschen werden immer wieder Ziel betrügerischer Banden, daher rät die Polizei jedermann, im eigenen Umfeld Angehörige und Mitmenschen vor solchen Maschen zu warnen. Information ist die beste Prävention. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell