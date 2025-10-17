Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung
Werdohl (ots)
Ort Ütterlingser Straße
Zeit 17.10.2025, 06:42 Uhr bis 12:36 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1230 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde W (lubo)
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
