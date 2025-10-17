Plettenberg (ots) - Eine 85-Jährige Dame wurde durch Betrüger um ihr Erspartes gebracht. Sie riefen die Dame an und gaben sich als "BKA Wiesbaden" aus, angeblich würde Verbrecher an das Geld der Seniorin kommen und man wolle die Täter festnehmen. Um die Dame zu schützen, würde man ihre Wertsachen an sich nehmen, nach der Festnahme der Täter würde man ihr natürlich alles zurückgeben. So kam dann schließlich am ...

mehr