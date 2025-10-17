PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots)

Ort Ütterlingser Straße

Zeit 17.10.2025, 06:42 Uhr bis 12:36 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1230 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde W (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren