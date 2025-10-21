Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025
Iserlohn (ots)
1. Messstelle
Ort Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 20.10.2025, 12:35 Uhr bis 15:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 320 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde SL Bemerkungen
2. Messstelle
Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 20.10.2025, 15:50 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 185 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen
