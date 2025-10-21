PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2025

Iserlohn (ots)

1. Messstelle

Ort Iserlohn-Kalthof, Leckingser Straße Zeit 20.10.2025, 12:35 Uhr bis 15:20 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 320 Verwarngeldbereich 35 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 47 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde SL Bemerkungen

2. Messstelle

Ort Iserlohn, Leckingser Straße Zeit 20.10.2025, 15:50 Uhr bis 18:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 185 Verwarngeldbereich 15 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 51 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK Bemerkungen

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 16:06

    POL-MK: Das Wochenende: Festnahme, Einbruch, Unfall und mehr

    Nachrodt-Wiblingwerde / Iserlohn / Lüdenscheid / Plettenberg (ots) - Nachrodt-Wiblingwerde In der Nacht auf Samstag haben unbekannte Täter zwei Fahrzeuge am Obstfeld geknackt. Gewaltsam brachten sie ein Autofenster zu Bruch und beschädigten mit einem Hebelwerkzeug die Fahrzeuge, nun fehlen mehrere persönliche Gegenstände, wie eine Handtasche. Nach einem Beinahezusammenstoß zweier Pkw am Samstagabend gegen 20.45 Uhr ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 07:39

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Balve / Kierspe (ots) - 1. Messstelle Ort Kierspe, Bollwerkstraße B54 Zeit 19.10.2025, 07:14 Uhr bis 13:32 Uhr Art der Messung: Radar 1 Gemessene Fahrzeuge 775 Verwarngeldbereich 97 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 17 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 86 km/h 50 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde RE 2. Messstelle Ort ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 14:05

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Werdohl (ots) - Ort Ütterlingser Straße Zeit 17.10.2025, 06:42 Uhr bis 12:36 Uhr Art der Messung: Radar Gemessene Fahrzeuge 1230 Verwarngeldbereich 76 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 18 Anzahl der Fahrverbote 0 Höchster Messwert 56 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde W (lubo) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren