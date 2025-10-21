PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Holzhütte brennt an Kirche

Lüdenscheid (ots)

Gestern Abend um 20.30 Uhr brannte eine Holzhütte vor der Kirche an der Worthstraße in voller Ausdehnung, die Kripo ermittelt hinsichtlich einer Brandstiftung. Demnach liegen Hinweise auf mehrere Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren vor, die sich in der Hütte aufgehalten haben und womöglich gezündelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

