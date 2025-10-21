Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Holzhütte brennt an Kirche
Lüdenscheid (ots)
Gestern Abend um 20.30 Uhr brannte eine Holzhütte vor der Kirche an der Worthstraße in voller Ausdehnung, die Kripo ermittelt hinsichtlich einer Brandstiftung. Demnach liegen Hinweise auf mehrere Jugendliche im Alter von 16-17 Jahren vor, die sich in der Hütte aufgehalten haben und womöglich gezündelt haben. Zeugenhinweise nimmt die Wache in Lüdenscheid entgegen. (lubo)
