Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kneipen im Fokus: Randale und Einbruch

Plettenberg (ots)

Eine 49-Jährige hat gestern um 16.45 Uhr in einer Kneipe an der Grünestraße für Aufsehen gesorgt. Die berauschte Dame habe randaliert und sollte die Gaststätte verlassen, stattdessen habe sie jedoch nach einer Frau geschlagen, um sich gespuckt und eine Scheibe beschädigt. Die hinzugerufene Polizei nahm die Frau zur Ausnüchterung in Gewahrsam, die die Polizisten beleidigte und bedrohte. Nun erwartet sie ein Strafverfahren wegen Beleidigung, Bedrohung, Körperverletzung und Hausfriedensbruch.

An der Kaiserstraße haben Unbekannte in der Nacht auf Montag eine Kneipe durchwühlt. Sie hebelten eine Kellertür auf und verschafften sich so Zutritt ins Innere, wo sie sich Schränke und die Bar vornahmen. Entwendet wurden letztlich Dokumente, die Kripo ermittelt nun in der Sache und sucht nach Zeugen. (lubo)

