Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Schwerpunktaktion der Lüdenscheider Polizei mit dem Ordnungsamt - E-Scooter und Co. in der Innenstadt im Fokus

Lüdenscheid (ots)

Einen Schwerpunkteinsatz zur Verkehrsüberwachung in der Lüdenscheider Innenstadt führten Polizei und Ordnungsamt der Stadt Lüdenscheid in Kooperation am gestrigen Dienstagnachmittag durch. Im Fokus dabei: Unter anderem E-Scooter und andere Fahrzeugführer, die verbotswidrig im Bereich der Fußgängerzone unterwegs waren. Die beteiligten Kräfte führten zahlreiche Bürgergespräche und ahndeten insgesamt sieben Verstöße wegen nicht angepasster Geschwindigkeit der Zweiradfahrenden. Vier Fahrzeuge parkten zudem verbotswidrig in der Innenstadt, weitere vier Fahrzeugführer manövrierten ihr Fahrzeug verbotener Weise durch die Fußgängerzone.

Außerhalb der unmittelbaren Fußgängerzone wurden diverse weitere Verstöße, unter anderem beim Abbiegen, der Vorfahrt oder bei der nicht Sicherung eines Kindes, festgestellt. Das polizeiliche Fazit fällt jedoch positiv aus, denn die allermeisten Verkehrsteilnehmenden verhielten sich den Regelungen entsprechend vollkommen konform. Der Regen war in Bezug auf die Nutzung von Zweirädern in der Innenstadt mit Sicherheit aber auch ein entsprechender Einflussfaktor. Durch Gespräche mit Bürgerinnen und Bürger sowie Händlerinnen und Händlern wurde aber deutlich, dass Kontrollen des Befahrens der Fußgängerzone mit E-Scooter, Fahrrad und Co. auch weiterhin ein Schwerpunkt der Verkehrsüberwachung in Lüdenscheid bleiben werden. (schl)

