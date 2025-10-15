PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf - Brand im Keller ---

Diepholz (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 17.50 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand im Keller eines Wohnhauses in der Straße Kuhlenkamp gerufen. Im Keller des Hauses war die Ölheizung, aus noch ungeklärter Ursache, in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell lösen, so dass kein größerer Schaden entstand. Die Heizung wurde beschädigt und es kam zu Rußanhaftungen an den Wänden des Kellers. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die genaue Schadenshöhe lässt sich noch nicht beziffern.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

