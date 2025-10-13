PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Barnstorf - Schwefelgeruch aus Kanalisation ---

Diepholz (ots)

Am Montagvormittag gegen 09.10 Uhr wurde der Feuerwehr Austritt von Gefahrstoffen bei einem Betrieb in der Bremer Straße gemeldet.

Die Feuerwehr und Polizei evakuierten daraufhin das direkte Umfeld und forderten den weiteren Wohnbereich auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Ein Mitarbeiter des Betriebes wurde leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Nach eingehender Untersuchung durch die Feuerwehr bestand keine Gefahr mehr für die Anwohner. Die Ursache für den Geruch (nach Schwefel)lag vermutlich in der alten Kanalisation. Die Untersuchung der genauen Ursache und das weitere Vorgehen geschieht nach Absprache mit dem Gewerbeaufsichtsamt.

Die B 51 musste in der Zeit von 09.15 Uhr bis ca. 10.45 Uhr voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

