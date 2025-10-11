PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.10.2025

Diepholz (ots)

Diebstahl von Werkzeugen aus Transportern in Stuhr

Am Donnerstag den 09.10.2025 zwischen 22:44 Uhr und 22:50 Uhr verschaffen sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei abgestellten Transportern in der Delmenhorster Straße im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen und entwenden diverse Werkzeuge im Wert von circa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe (0421-80660) entgegen.

Diebstahl von Wertgegenständen aus Container in Rehden

In der Nacht vom Donnerstag den 09.10.2025, 21:30 Uhr, auf Freitag den 10.10.2025, 09:00 Uhr, verschafft sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Kruppstraße in Rehden abgestellten Übersee-Container und entwendet diverse Sportausrüstungsgegenstände im Wert von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diepholz (05441-9710) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Einsatz- und Streifendienst
PKin Nieberding

Telefon: 05441 / 971-0
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

  10.10.2025 – 10:36

    POL-DH: --- Barnstorf - Einbruch in Wohnhaus ---

    Diepholz (ots) - Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bremer Straße eingebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst durch den Hauseingang in das Wohnhaus zu gelangen, was aber misslang. Danach öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter ...

    mehr
  10.10.2025 – 09:26

    POL-DH: --- Stuhr - Unfallflucht auf Schulparkplatz ---

    Diepholz (ots) - Ein auf dem Schulparkplatz der KGS Brinkum im Brunnenweg geparkter Pkw VW-Passat wurde am Donnerstag von einem unbekannten Fahrzeug auf der gesamten linken Seite erheblich beschädigt. Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Pkw beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen ...

    mehr
  09.10.2025 – 12:24

    POL-DH: --- Kleinenborstel - Pkw prallt gegen Baum ---

    Diepholz (ots) - Mit schweren Verletzungen musste am gestrigen Abend gegen 23.00 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der 23-Jährige war als Fahrer eines Pkw auf der L 202 in Richtung Hollen unterwegs. In einer Kurve kam er aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Stromkasten und schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. ...

    mehr
