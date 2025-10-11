Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 11.10.2025

Diepholz (ots)

Diebstahl von Werkzeugen aus Transportern in Stuhr

Am Donnerstag den 09.10.2025 zwischen 22:44 Uhr und 22:50 Uhr verschaffen sich zwei unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu zwei abgestellten Transportern in der Delmenhorster Straße im Stuhrer Ortsteil Seckenhausen und entwenden diverse Werkzeuge im Wert von circa 10.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Weyhe (0421-80660) entgegen.

Diebstahl von Wertgegenständen aus Container in Rehden

In der Nacht vom Donnerstag den 09.10.2025, 21:30 Uhr, auf Freitag den 10.10.2025, 09:00 Uhr, verschafft sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Kruppstraße in Rehden abgestellten Übersee-Container und entwendet diverse Sportausrüstungsgegenstände im Wert von circa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Diepholz (05441-9710) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell