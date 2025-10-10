PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DH: --- Barnstorf - Einbruch in Wohnhaus ---

Diepholz (ots)

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 14 Uhr, in ein Wohnhaus in der Bremer Straße eingebrochen. Der oder die Täter versuchten zunächst durch den Hauseingang in das Wohnhaus zu gelangen, was aber misslang. Danach öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten sie mehrere Räume, bevor sie unerkannt flüchteten. Ob die Täter Diebesgut erlangten, stand bei der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei Barnstorf, Tel 05442 / 804770, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

