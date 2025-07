Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den BMW gerammt?

Kaiserslautern (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizeiinspektion 1 in der Haspelstraße. Hier wurde am Sonntag in der Zeit zwischen 4 und 19.25 Uhr ein Pkw, der am rechten Fahrbahnrand stand, von einem anderen Verkehrsteilnehmer gerammt und beschädigt. Zurück blieb ein deutlicher Schaden an der Frontstoßstange des BMW - die Höhe wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum eine Beobachtung gemacht haben und Hinweise auf das andere Fahrzeug geben können, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-14199 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

