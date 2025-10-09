Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Syke-Heiligenfelde-Wachendorf - Einbrüche

Einbrecher gestört ---

Diepholz (ots)

In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in gleich drei Häuser in Asendorf, Heiligenfelde und Wachendorf eingebrochen. In einem Fall wurde der Einbrecher von einem Hausbewohner gestört.

In Asendorf in der Hohenmoorer Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter durch eine Terrassentür in das Wohnhaus eines landwirtschaftlichen Anwesens eingebrochen. In Syke-Wachendorf drang ein Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch zwischen Mitternacht und 02.20 Uhr durch ein Küchenfenster in ein Einfamilienhaus im Rethweg ein. In Syke-Heiligenfelde wurde ein Einbrecher von einem im Haus in der Hannoverschen Straße schlafenden Mann gestört und flüchtete. Der Mann schlief im Haus der am Tag zuvor verstorbenen Mutter, als er in der Nacht zu Donnerstag gegen 01.45 Uhr Geräusche wahrnahm. Er ging zur Tür und sah noch einen Schatten verschwinden. In allen drei Fällen ist nicht bekannt, ob die Einbrecher Diebesgut erlangen konnten. Die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge.

