Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Unfallflucht am Krankenhaus - Groß Lessen, Motorradfahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz hinter dem Krankenhaus in der Schmelingstraße wurde am Mittwochvormittag ein Pkw Nissan von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken von dem unbekannten Fahrzeug so beschädigt, das ein Schaden von mindestens 4000 Euro entstand. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 )490, entgegen.

Sulingen-Groß Lessen - Motorradfahrer schwer verletzt

An der Einmündung L 347 / B 214 ist am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 62-Jährige hielt mit seinem Motorrad an der Einmündung, als ein nachfolgender 33-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf das Motorrad auffuhr. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

