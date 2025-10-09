PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen, Unfallflucht am Krankenhaus - Groß Lessen, Motorradfahrer verletzt ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Unfallflucht

Auf dem Parkplatz hinter dem Krankenhaus in der Schmelingstraße wurde am Mittwochvormittag ein Pkw Nissan von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken von dem unbekannten Fahrzeug so beschädigt, das ein Schaden von mindestens 4000 Euro entstand. Der Fahrer des unbekannten Fahrzeugs kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 )490, entgegen.

Sulingen-Groß Lessen - Motorradfahrer schwer verletzt

An der Einmündung L 347 / B 214 ist am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr ein 62-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der 62-Jährige hielt mit seinem Motorrad an der Einmündung, als ein nachfolgender 33-jähriger Fahrer mit seinem Pkw auf das Motorrad auffuhr. Der 62-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst versorgte ihn und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden von zusammen ca. 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 12:30

    POL-DH: --- Quernheim - Transporter fährt gegen Schuppenwand ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 05.25 Uhr ist ein 25-jähriger Fahrer mit einem Transporter von der Straße abgekommen und gegen eine Schuppenwand gefahren. Der 25-Jährige befuhr die Quernheimer Straße in Richtung Lemförde. In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn und mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:51

    POL-DH: --- Bassum - Gegen Zaun gefahren und zu Fuß geflüchtet ---

    Diepholz (ots) - Ein 32-jähriger Fahrer ist mit seinem Pkw am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Hafter Weg in Bassum von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Anschließend ließ er den Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und traf den 32-Jährigen an seiner Anschrift an. Der Mann stand nicht nur unter ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:30

    POL-DH: Syke - Diebstahl von Kisten Leergut

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Leergutlager eines Verbrauchermarktes in der Straße Zum Hachepark mehrere Kisten Leergut entwendet. Die oder die Diebe überwanden den Zaun und bedienten sich im Leergutlager. Insgesamt wurden ca. 20 Kisten Leergut im Wert von ca. 140 Euro entwendet. Für den Abtransport müssen die Diebe ein Fahrzeug oder anderes Transportmittel verwendet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren