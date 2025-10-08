Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Syke - Diebstahl von Kisten Leergut

Diepholz (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Leergutlager eines Verbrauchermarktes in der Straße Zum Hachepark mehrere Kisten Leergut entwendet. Die oder die Diebe überwanden den Zaun und bedienten sich im Leergutlager. Insgesamt wurden ca. 20 Kisten Leergut im Wert von ca. 140 Euro entwendet. Für den Abtransport müssen die Diebe ein Fahrzeug oder anderes Transportmittel verwendet haben, daher sucht die Polizei nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690.

