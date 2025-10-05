Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 05.10.2025

Diepholz (ots)

Mehrere Verkehrsunfälle durch alkoholisierten LKW-Fahrer in Stuhr verursacht Am Samstagmittag, gegen 13:45 Uhr, verursachte ein 40-jähriger Mann auf dem Gelände einer Tankstelle in Groß Mackenstedt mehrere Schäden, als er mit seinem Lkw gegen mehrere Betonpoller fuhr. Er verließ dann das Tankstellengelände an der Moordeicher Landstraße und fuhr mit seinem Lkw folgend auf den Parkplatz eines Elektromarktes am 3-K-Weg. Bei dem Versuch, das Grundstück wieder zu verlassen, beschädigte er insgesamt vier, an unterschiedlichen Stellen geparkte, Pkw und beschädigte Objekte des Elektromarktes. Letztlich griffen Zeugen des gesamten Herganges beherzt ein und nahmen dem Fahrzeugführer die Zündschlüssel des Lkw weg, so konnten bis zum Eintreffen der Polizei weitere Schäden verhindert werden. Durch großes Glück kamen keine Personen auf dem gut besuchten Gelände des Elektromarktes zu schaden. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 70.000 Euro geschätzt. Bei dem 40-jährigen Fahrzeugführer wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt und es wurde ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstagmittag, gegen 12:42 Uhr, wurde einer 47-jährigen Kundin in einem Supermarkt in der Großen Straße in Twistringen die Geldbörse entwendet. Die Geschädigte hatte sich zum Einkaufen im Aldi-Markt aufgehalten, als bislang unbekannte Täter die Geldbörse unbemerkt aus ihrem Einkaufswagen entnahmen. In der Geldbörse befanden sich unter anderem Bargeld, diverse Ausweisdokumente, eine Kreditkarte sowie der Führerschein. Der entstandene Schaden wird auf rund 68 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Handlungen beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Syke unter Telefon 04242/9690 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch in Bruchhausen-Vilsen

Bruchhausen-Vilsen, Homfelder Straße - 02.10.2025 bis 04.10.2025 Zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und Samstagmittag, 14:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Homfelder Straße in Bruchhausen-Vilsen ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Zum Diebesgut können derzeit noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet haben, sich bei der Polizei Syke unter Telefon 04242/9690 zu melden.

Sachbeschädigung in Twistringen

In der Nacht zu Sonntag, gegen 01:00 Uhr, kam es in der Binghäuser Dorfstraße in Twistringen zu einer Sachbeschädigung. Nach bisherigen Erkenntnissen warf eine bislang unbekannte Person eine Glasflasche gegen die Haustür eines Einfamilienhauses. Durch den Aufprall entstand leichter Sachschaden an der Tür. Der Täter oder die Täterin konnte sich im Anschluss unerkannt entfernen. Die Polizei Syke hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Binghäuser Dorfstraße beobachtet haben, sich unter Telefon 04242/9690 zu melden.

