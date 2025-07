Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht - Auto wendet abrupt vor Krankentransportwagen

Hagen-Mitte (ots)

Bereits am 26. Juni 2025 kam es in der Hochstraße in Hagen zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 9.45 Uhr befuhr ein Krankentransportwagen (KTW) die Hochstraße in Richtung des Bergischen Rings. In Höhe der Einmündung zur Marienstraße wendete plötzlich ein Fahrzeug, sodass der Fahrer des KTW stark bremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Bei dem abrupten Bremsvorgang zog sich ein Patient im KTW Verletzungen zu. Der wendende Pkw habe seine Fahrt im weiteren Verlauf in Fahrtrichtung des Bergischen Rings fortgesetzt. Bei dem flüchtigen Pkw könnte es sich eventuell um einen dunklen Kombi handeln. Zeugen werden gebeten, sich bei der Hagener Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegengenommen. (arn)

