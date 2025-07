Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen halten Polizisten an und berichten von verdächtigem Fahrzeug

Hagen-Mitte (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch (02.07.2025) eine Trunkenheitsfahrt in der Bülowstraße. Um 21 Uhr sprachen die beiden Männer eine Streifenwagenbesatzung an und berichteten, dass ein Autofahrer einen unsicheren Eindruck auf sie macht und auch über den Gehweg gefahren war. Der männliche Fahrer sei plötzlich ausgestiegen, auf die andere Seite gelaufen und habe dann dort uriniert. Die Beamten kontrollierten daraufhin den 40-Jährigen, der unangeschnallt am Steuer eines Renaults saß. Spontan gab der Dortmunder an, dass er nicht gefahren sei. Er habe keinen Führerschein und zudem Alkohol getrunken. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte er. Die Beifahrerin des Mannes behauptete schließlich, gefahren zu sein. Der 40-Jährige verhielt sich während des gesamten Einsatzes unkooperativ und aggressiv. Er musste die Polizisten für die Entnahme einer Blutprobe begleiten. Die Beamten stellten die Pkw-Schlüssel sicher, da sie davon ausgingen, dass der Dortmunder nach Abschluss der Maßnahmen erneut mit dem Auto fährt. Der 40-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

