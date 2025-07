Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsdienst stoppt Mann unter Drogeneinfluss - 24-Jähriger mit 84 km/h in 50er-Zone unterwegs

Hagen-Lennetal (ots)

Am Dienstag (01.07.2025) führte der Verkehrsdienst der Hagener Polizei in der Zeit von 07:00 bis 10:00 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Feldmühlenstraße in Fahrtrichtung Bandstahlstraße durch.

In dem kontrollierten Bereich gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Gegen 09:50 Uhr wurde ein 24-jähriger Fahrer eines Kastenwagens mit einer Geschwindigkeit von 84 km/h (nach Abzug der Messtoleranz) gemessen - somit lag eine Überschreitung von mehr als 30 km/h vor.

Bei der anschließenden Kontrolle ergaben sich weitere Auffälligkeiten: Ein durchgeführter Drogentest deutete auf Betäubungsmittelkonsum hin. Gegen den jungen Fahrer wurde daher ein Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel eingeleitet. Zudem muss er sich für den erheblichen Geschwindigkeitsverstoß verantworten.

Der 24-Jährige sieht nun empfindlichen Sanktionen entgegen. Neben einem Bußgeld drohen ein Fahrverbot sowie weitere verkehrsrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen.

Die Polizei Hagen weist in diesem Zusammenhang erneut auf die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit und den Konsum berauschender Mittel im Straßenverkehr hin. Beide Faktoren zählen weiterhin zu den Hauptunfallursachen mit teils schwerwiegenden Folgen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell