Polizei Hagen

POL-HA: Handgreiflicher Hagener wird in Gewahrsam genommen und angezeigt

Hagen-Mitte (ots)

Im Bereich der Innenstadt wurde eine Hagenerin Dienstagvormittag (01.07.2025) durch ihren Ehemann verletzt, sie musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ihr polizeibekannter 36-jähriger Mann habe ihr ohne Ankündigung mehrfach mit beiden Fäusten ins Gesicht und auf den Kopf geschlagen. Nachdem die Polizei eingetroffen war, verhielt sich der Hagener weiterhin aggressiv und unruhig. Er macht lediglich unverständliche Angaben. Es stellte sich heraus, dass er bereits vor der häuslichen Gewalt in einen Polizeieinsatz verwickelt war, nachdem er mit einem 28-Jährigen in einen Streit geraten war. Beide Männer erhielten Anzeigen aufgrund einer wechselseitigen Körperverletzung.

Der 36-Jährige hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1 Promille. Zudem ergab sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Gegenüber der verletzten Hagenerin war er bereits in der Vergangenheit handgreiflich geworden. Er erhielt eine Strafanzeige, wurde der Wohnung verwiesen und erhielt ein zehntägiges Rückkehrverbot. Ein Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro wurde bei Zuwiderhandlung festgesetzt. Der aggressive Hagener wurde durch Polizisten in Gewahrsam genommen. Seine Frau kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

