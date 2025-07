Polizei Hagen

POL-HA: Zeugenaufruf nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hagen-Mitte (ots)

Zwischen dem 23. und 29. Juni 2025 kam es in der Natorpstraße zu einem Einbruch. Unbekannte Personen brachen in ein Einfamilienhaus ein und durchsuchten die Räume nach Wertsachen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen erbeuteten die Täter einen Safe und Gemälde. Sie verschafften sich über den Garten unbefugt Zutritt zum Grundstück und gelangten über die Terrassentür in das Haus. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden. (arn)

