Polizeiinspektion Diepholz
POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 04.10.2025

Diepholz (ots)

Sachbeschädigung an Wohnhausfenster

Syke. Am Freitagabend, 03.10.2025, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Neddenborgstraße in Syke zu einer Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter warf einen Stein gegen das Fenster eines Wohnhauses. Hierbei wurde die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Syke hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 04242/9690 zu melden.

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

PI Diepholz, Jaschek, POK, ---WDL---

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl )
Mobil:
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

