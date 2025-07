Polizei Bochum

POL-BO: Cannabis-Plantage in Mehrfamilienhaus - Polizei nimmt zwei Tatverdächtige vorläufig fest

Herne (ots)

Nach mehreren anonymen Hinweisen durchsuchte das Rauschgiftkommissariat des Polizeipräsidiums Bochum am frühen Dienstagmorgen, 29. Juli, ein Mehrfamilienhaus an der Stadtgrenze Bochum / Herne mit richterlichem Beschluss.

Die Einsatzkräfte konnten in dem Gebäude an der Bochumer Straße in Herne zwei Tatverdächtige (41 und 43 Jahre) antreffen und vorläufig festnehmen.

In insgesamt vier Wohneinheiten auf zwei Etagen konnten Cannabis-Plantagen in unterschiedlichen Wachstumsstadien aufgefunden werden. Nach erster Schätzung befinden sich rund 400 Pflanzen in dem Gebäude.

Bei einer weiteren Durchsuchung an der Wohnanschrift des zweiten Tatverdächtigen in Dortmund durch Kräfte PP Dortmund konnten weitere Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Beide angetroffenen Tatverdächtigen werden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einem Haftrichter vorgeführt.

Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

