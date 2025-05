Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Steinbrecher Straße/Jasperallee 27.04.25, 14.30 Uhr

Fahrradfahrerin leicht verletzt

Am 28. April suchte eine 26-Jährige die Polizei auf und gab an, dass sie am Vortag einen Verkehrsunfall hatte. Sie habe am 27. April gegen 14.30 Uhr mit ihrem Fahrrad den Kreuzungsbereich Jasperallee/Steinbrecherstraße befahren. Zeitgleich sei ein Fahrzeug von der Jasperallee in die Steinbrecherstraße eingebogen und habe sie erfasst.

Infolge stürzte sie zu Boden, wodurch sie leicht am Bein und der Hand verletzt wurde.

Der Fahrer sei daraufhin aus seinem Fahrzeug gestiegen, habe kurz etwas gesagt und sei dann vom Unfallort weggefahren.

Er wird wie folgt beschrieben:

- jung - ca. 180cm groß - blaue Jogginghose, grüne Jacke

Beim PKW soll es sich eventuell um ein Firmenfahrzeug gehandelt haben.

Im Zuge der Ermittlungen sucht der Verkehrsunfalldienst nun nach Zeugen des Unfalls. Eine unbeteiligte Radfahrerin soll nach dem Zusammenstoß noch mit dem Unfallverursacher gesprochen haben.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 0531/476-3935 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell