Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Syke ++

Diepholz (ots)

Am Mittwoch, den 01.10.2025, um 16:10 Uhr, kam es in Syke, Bremer Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer eines E-Bikes stieß während der Fahrt mit seinem Pedal gegen ein parkendes Fahrzeug, sodass ein Riss in der Heckschürze des Fahrzeugs entstanden ist. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 50 Jahre alt
   - Bart
   - Sonnenbrille
   - schwarze Mütze
   - schwarze Kleidung
   - weißer Fahrradhelm
   - braune Tasche mitgeführt
   - schwarzes E-Bike

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

