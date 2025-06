Polizei Hamburg

POL-HH: 250619-1. Tag der Verkehrssicherheit - "Perspektivwechsel" für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Hamburg (ots)

Zeit: 21.06.2025, 10:00 Uhr - 14:00 Uhr; Ort: Hamburg-Rotherbaum, Kennedybrücke/Alsterufer

Am kommenden Samstag lädt die Polizei Hamburg im Rahmen des bundesweiten Tags der Verkehrssicherheit zu einer besonderen Präventionsveranstaltung ein. Unter dem Motto "Perspektivwechsel" haben Bürgerinnen und Bürger erneut die Möglichkeit, die Straßenverkehrssituation aus einer speziellen Aussicht zu erleben.

Interessierte können sich in einen Lkw setzen und so erfahren, welche Bereiche für Lkw-Fahrende nicht einsehbar sind - die sogenannten "toten Winkel" -, insbesondere beim Rechtsabbiegen. Die Veranstaltung richtet sich speziell an die ungeschützten Verkehrsteilnehmenden, also die zu Fuß Gehenden, Radfahrenden und auch E-Scooter-Nutzenden.

Ziel ist es, ein besseres Verständnis für die Herausforderungen im Straßenverkehr zu schaffen und das Bewusstsein für gegenseitige Rücksichtnahme und Achtsamkeit zu stärken.

Die Polizei Hamburg setzt sich mit ihren Partnern der Verkehrssicherheit im Rahmen der Kampagne "Hamburg gibt 8!" aktiv für eine sichere und nachhaltige Mobilität ein.

Dazu ist die Aktion Teil der Vision Zero, dem langfristigen Ziel, die Zahl der Verunglückten im Straßenverkehr auf null zu reduzieren.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, an diesem Perspektivwechsel teilzunehmen und sich in Gesprächen mit Fachkräften unter anderem der Präventionsabteilung der Verkehrsdirektion (VD 6) zu informieren.

