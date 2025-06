Polizei Hamburg

POL-HH: 250618-2. Zeugenaufruf nach Überfall auf Schmuckgeschäft in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Tatzeit: 17.06.2025, 15:05 Uhr; Tatort: Hamburg-Rotherbaum, Grindelallee

Die Polizei Hamburg fahndet nach einem derzeit noch unbekannten Täter, der Dienstagnachmittag ein Schmuckgeschäft im Hamburger Stadtteil Rotherbaum überfallen hat. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats (LKA 134) der Region Eimsbüttel betrat am Nachmittag ein Mann das Geschäft in der Grindelallee und forderten unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Anschließend flüchtete der Räuber mit seiner Beute, einem geringen Geldbetrag und einer Bankkarte, in Richtung der Straße Grindelberg.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen, Polizei-Krädern und Einsatzkräften der Bereitschaftspolizei, darunter auch die Unterstützungseinheit für erschwerte Einsatzlagen der Bereitschaftspolizei (USE), führte nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen, der wie folgt beschrieben werden kann:

- männlich - etwa 170 cm groß - circa 30 Jahre alt - dunklerer Hautteint - war mit einer Sonnenbrille, dunklen Schirmmütze und einer kurzen Hose bekleidet - soll mit einem Akzent gesprochen haben

Die Ermittlungen des Raubdezernats dauern an.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 - 4286 - 56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

