FW Osterholz-Scharm.: Eulenrettung

Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck musste am Samstag (16.8.) einer Schleiereule zu Hilfe eilen. Mit der Nachricht "Tierrettung-Eule in Schornstein" wurden die Feuerwehrleute um 14:25 Uhr in die Straße Baumhof alarmiert. Die Mieter einer Wohnung hatten auf der Suche nach Kratzgeräuschen das Tier in einem Schornsteinrohr entdeckt. Da die Suche nach geeigneten Ansprechpartnern erfolglos verlief, riefen sie die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass sich das Tier glücklicherweise in der Nähe einer Revisionsklappe des Schornsteins befand. So konnte ein im Umgang mit Wildvögeln erfahrener Feuerwehrmann, der glücklicherweise mit ausgerückt war, die Eule vorsichtig befreien und in einer Transportbox sichern. Da für Schleiereulen besondere Tierschutzbestimmungen gelten, stimmten sich die Einsatzkräfte für die anschließenden Schritte zunächst mit einem Falkner ab. Die zwar unverletzte, aber etwas entkräftete Eule wurde in professionelle Betreuung übergeben. Um 15:26 Uhr war der Einsatz beendet. Am späten Abend erreichte die Einsatzkräfte die Rückmeldung, dass das Tier -inzwischen wieder ordentlich gestärkt- in der Nähe seiner Fundstelle erfolgreich ausgewildert wurde.

