Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Dieseldiebstahl in Barenburg und Barver, Diebstahl von Kupferkabeln in Freistatt ++

Diepholz (ots)

Dieseldiebstahl in Barenburg

Über das lange Wochenende (02.10.2025-06.10.2025) ist es in Barenburg, Birkenkamps Weg, zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Unbekannte Täter bohren ein Loch in einen Tank eines LKW und entwenden daraus ca. 150l Diesel. Zudem versuchen sie einen Baustellencontainer zu öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Sulingen unter 04271-9490 entgegen.

Dieseldiebstahl in Barver

Ebenfalls über das lange Wochenende kommt es in Barver, Tannenkamp, zu einem Dieseldiebstahl. Hierbei brechen die unbekannten Täter den Tankdeckel eines Kettenbaggers heraus und entwenden ca. 150l Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441-9710 entgegen.

Diebstahl von Kupferkabeln in Freistatt

In der Nacht von Donnerstag, 25.09.2025, auf Freitag, 26.09.2025, kommt es in Freistatt, Rudolf-Hardt-Straße, in einem leerstehenden Gebäude zum Diebstahl von Kupferkabeln. Unbekannte Täter trennen im Keller ca. 200kg Kupferkabel ab. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. In der Nacht vom Montag, 29.09.2025 auf Dienstag, 30.09.2025, kommt es im gleichen Gebäude erneut zu einem Diebstahl von Kupfer. Hier werden ca. 300kg Kabel abgetrennt. Der Schaden beläuft sich hier auf ca. 1500 Euro. Wer Hinweise geben kann, meldet sich unter 04271-9490 bei der Polizei in Sulingen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Sabrina Büntemeyer
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

