POL-DH: --- Quernheim - Transporter fährt gegen Schuppenwand ---

Am Dienstagmorgen gegen 05.25 Uhr ist ein 25-jähriger Fahrer mit einem Transporter von der Straße abgekommen und gegen eine Schuppenwand gefahren. Der 25-Jährige befuhr die Quernheimer Straße in Richtung Lemförde. In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn und mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Schuppenwand. Ein am Unfallort durchgeführter Drogentest war positiv. Der 25-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe abgeben. Es entstand ein Schaden von ca. 25000 Euro.

