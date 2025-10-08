PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Gegen Zaun gefahren und zu Fuß geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer ist mit seinem Pkw am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Hafter Weg in Bassum von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Anschließend ließ er den Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und traf den 32-Jährigen an seiner Anschrift an. Der Mann stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, laut Test des Atemalkohols 1,8 Promille, sondern ist auch nicht im Besitz eines Führerscheines. Hinzu kommt, das Fahrzeug war nicht versichert und nicht zugelassen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, musste aber eine Blutprobe abgeben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 08.10.2025 – 10:30

    POL-DH: Syke - Diebstahl von Kisten Leergut

    Diepholz (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag aus dem Leergutlager eines Verbrauchermarktes in der Straße Zum Hachepark mehrere Kisten Leergut entwendet. Die oder die Diebe überwanden den Zaun und bedienten sich im Leergutlager. Insgesamt wurden ca. 20 Kisten Leergut im Wert von ca. 140 Euro entwendet. Für den Abtransport müssen die Diebe ein Fahrzeug oder anderes Transportmittel verwendet ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 12:00

    POL-DH: ++ Dieseldiebstahl in Barenburg und Barver, Diebstahl von Kupferkabeln in Freistatt ++

    Diepholz (ots) - Dieseldiebstahl in Barenburg Über das lange Wochenende (02.10.2025-06.10.2025) ist es in Barenburg, Birkenkamps Weg, zu einem Dieseldiebstahl gekommen. Unbekannte Täter bohren ein Loch in einen Tank eines LKW und entwenden daraus ca. 150l Diesel. Zudem versuchen sie einen Baustellencontainer zu öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 13:15

    POL-DH: ++ Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Syke ++

    Diepholz (ots) - Am Mittwoch, den 01.10.2025, um 16:10 Uhr, kam es in Syke, Bremer Weg, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein Fahrer eines E-Bikes stieß während der Fahrt mit seinem Pedal gegen ein parkendes Fahrzeug, sodass ein Riss in der Heckschürze des Fahrzeugs entstanden ist. Der Fahrradfahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fahrradfahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren