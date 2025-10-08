Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum - Gegen Zaun gefahren und zu Fuß geflüchtet ---

Diepholz (ots)

Ein 32-jähriger Fahrer ist mit seinem Pkw am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Hafter Weg in Bassum von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Anschließend ließ er den Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und traf den 32-Jährigen an seiner Anschrift an. Der Mann stand nicht nur unter Alkoholeinfluss, laut Test des Atemalkohols 1,8 Promille, sondern ist auch nicht im Besitz eines Führerscheines. Hinzu kommt, das Fahrzeug war nicht versichert und nicht zugelassen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, musste aber eine Blutprobe abgeben. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell