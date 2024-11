Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Berkheim - Vorfahrt missachtet

Am Montag erlitt eine 71-Jährige bei einem Unfall bei Berkheim leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Sattelzug in der Bernhard-Riedmiller-Straße an die Kreuzung zur Leutkircher Straße heran. Er hielt zunächst an der Stopp-Stelle an. Beim anschließenden Einfahren in die Straße übersah er wohl eine 71-jährigen Mazda-Fahrerin. Die kam von rechts aus Richtung Tannheim und hatte Vorfahrt. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Die Seniorin erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden an den noch fahrbereiten Fahrzeugen auf jeweils 3.000 Euro.

++++2250860 (BK)

