Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Hannoverschen Straße (B 6) im Bereich Graue wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Gegen 21.25 Uhr wollte eine 62-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der B 6 in eine Seitenstraße abbiegen. Sie übersah bzw. schätzte die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw falsch ein, bog ab und kollidierte mit dem Pkw eines 22-jährige Fahrers. Beide Fahrer und auch eine Mitfahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 75000 Euro.

