PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Asendorf, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

Diepholz (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Hannoverschen Straße (B 6) im Bereich Graue wurden insgesamt drei Personen verletzt.

Gegen 21.25 Uhr wollte eine 62-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der B 6 in eine Seitenstraße abbiegen. Sie übersah bzw. schätzte die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw falsch ein, bog ab und kollidierte mit dem Pkw eines 22-jährige Fahrers. Beide Fahrer und auch eine Mitfahrerin wurden zum Glück nur leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte sie und brachte sie anschließend ins Krankenhaus. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 75000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 09:49

    POL-DH: --- Sulingen, Unfallflucht am Krankenhaus - Groß Lessen, Motorradfahrer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Sulingen - Unfallflucht Auf dem Parkplatz hinter dem Krankenhaus in der Schmelingstraße wurde am Mittwochvormittag ein Pkw Nissan von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken von dem unbekannten Fahrzeug so beschädigt, das ein Schaden von mindestens 4000 ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 12:30

    POL-DH: --- Quernheim - Transporter fährt gegen Schuppenwand ---

    Diepholz (ots) - Am Dienstagmorgen gegen 05.25 Uhr ist ein 25-jähriger Fahrer mit einem Transporter von der Straße abgekommen und gegen eine Schuppenwand gefahren. Der 25-Jährige befuhr die Quernheimer Straße in Richtung Lemförde. In einer Rechtskurve geriet sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn und mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 10:51

    POL-DH: --- Bassum - Gegen Zaun gefahren und zu Fuß geflüchtet ---

    Diepholz (ots) - Ein 32-jähriger Fahrer ist mit seinem Pkw am Dienstagabend gegen 20.45 Uhr im Hafter Weg in Bassum von der Straße abgekommen und gegen einen Zaun gefahren. Anschließend ließ er den Pkw zurück und flüchtete zu Fuß. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und traf den 32-Jährigen an seiner Anschrift an. Der Mann stand nicht nur unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren