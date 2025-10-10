Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Unfallflucht auf Schulparkplatz ---

Diepholz (ots)

Ein auf dem Schulparkplatz der KGS Brinkum im Brunnenweg geparkter Pkw VW-Passat wurde am Donnerstag von einem unbekannten Fahrzeug auf der gesamten linken Seite erheblich beschädigt.

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Donnerstagnachmittag, in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den Pkw beschädigt. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen und sich um den Schaden zu kümmern. Am VW-Passat entstand ein Schaden von mindestens 4000 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

