Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kleinenborstel - Pkw prallt gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am gestrigen Abend gegen 23.00 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 23-Jährige war als Fahrer eines Pkw auf der L 202 in Richtung Hollen unterwegs. In einer Kurve kam er aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Stromkasten und schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten 23-Jährigen und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell