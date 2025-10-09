PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kleinenborstel - Pkw prallt gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Mit schweren Verletzungen musste am gestrigen Abend gegen 23.00 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer nach einem Unfall in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 23-Jährige war als Fahrer eines Pkw auf der L 202 in Richtung Hollen unterwegs. In einer Kurve kam er aus noch unbekannten Gründen von der Straße ab, prallte zunächst gegen einen Stromkasten und schließlich mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Rettungsdienst versorgte den schwer verletzten 23-Jährigen und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 4000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diepholz
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Thomas Gissing
Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)
Mobil: 0152/09480104
www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Diepholz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Diepholz
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 11:36

    POL-DH: --- Syke-Heiligenfelde-Wachendorf - Einbrüche / Einbrecher gestört ---

    Diepholz (ots) - In den zurückliegenden Tagen sind unbekannte Täter in gleich drei Häuser in Asendorf, Heiligenfelde und Wachendorf eingebrochen. In einem Fall wurde der Einbrecher von einem Hausbewohner gestört. In Asendorf in der Hohenmoorer Straße ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Unbekannter ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 10:29

    POL-DH: --- Asendorf, Verkehrsunfall mit drei Verletzten ---

    Diepholz (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Hannoverschen Straße (B 6) im Bereich Graue wurden insgesamt drei Personen verletzt. Gegen 21.25 Uhr wollte eine 62-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw nach links von der B 6 in eine Seitenstraße abbiegen. Sie übersah bzw. schätzte die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Pkw falsch ein, bog ab und ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:49

    POL-DH: --- Sulingen, Unfallflucht am Krankenhaus - Groß Lessen, Motorradfahrer verletzt ---

    Diepholz (ots) - Sulingen - Unfallflucht Auf dem Parkplatz hinter dem Krankenhaus in der Schmelingstraße wurde am Mittwochvormittag ein Pkw Nissan von einem unbekannten Fahrzeug erheblich beschädigt. Zwischen 09.15 Uhr und 11.30 Uhr wurde der Nissan vermutlich beim Ein- oder Ausparken von dem unbekannten Fahrzeug so beschädigt, das ein Schaden von mindestens 4000 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren